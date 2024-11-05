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11:28, 5 ноября 2024Силовые структуры

Похитители имущества Минобороны причастны к еще одному хищению на 700 миллионов рублей

Фигуранты дела о хищении имущества Минобороны в Балашихе причастны к новому делу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Фигуранты дела о хищении у Минобороны России 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе оказались причастны к похищению еще 24 объекта ведомства на сумму более 700 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

По версии следствия, в 2021 году бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев и бывший конкурсный управляющий компании «Строительное управление Московского региона», принадлежащей Минобороны России, Алексей Асташкин под руководством бизнесмена Сергея Овчинникова при реализации банкротства подведомственного силовому ведомству предприятия «Строительное управление Московского региона» похитили 24 объекта в Москве. Для этого они организовали подложные торги.

18 октября стало известно, что следователи обнаружили имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе, похищенный у Минобороны России при банкротстве компании «Строительное управление Московского региона». Стоимость найденного комплекса составляет свыше 244 миллионов рублей.

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