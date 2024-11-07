Жители деревни отомстили тигру за растерзанного мужчину

В Индии селяне забили камнями тигра, который растерзал пастуха

В Индии жители села в штате Раджастхан поймали тигра, который растерзал местного пастуха, и отомстили ему. Об этом пишет The Indian Express.

55-летний Бхарат Лал Мина из деревни Ульяна стал жертвой нападения дикой кошки в субботу, 2 ноября. Хищник набросился на мужчину около половины пятого вечера, когда тот пас коз. По словам очевидцев, тигр провел у тела Мины около 20 минут, а затем убежал в лес, когда появились селяне.

На следующий день в поле рядом с Ульяной сотрудники Департамента лесного хозяйства обнаружили тушу тигра. Выяснилось, что это было животное из национального парка Рантхамбор, имеющее обозначение T-86. Судя по характеру травм, дикую кошку забили камнями или иными тупыми предметами.

Сотрудники департамента и парка уверены, что на тигра напали селяне, чтобы отомстить за Мину. Тем не менее, никаких подробностей случившегося у специалистов нет.

При этом сами жители Ульяны заявили, что после нападения зверя на мужчину никто из чиновников на это не отреагировал, и им пришлось перекрыть дорогу, чтобы обратить внимание на ситуацию. В итоге представители властей прибыли на место и пообещали выплатить вдове 1,5 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии тигр набросился на фермера в штате Уттар-Прадеш и съел его. 25-летний мужчина по имени Бабурам работал в поле, недалеко от границы национального парка Дудхва, когда рядом оказалась дикая кошка.