Тигр съел 25-летнего мужчину во время работы

В Индии тигр из национального парка набросился на фермера и съел его

В Индии тигр набросился на фермера в штате Уттар-Прадеш и съел его. Об этом сообщает Republic TV.

28 октября 25-летний мужчина по имени Бабурам работал в поле, недалеко от границы национального парка Дудхва, когда рядом оказалась дикая кошка. Тигр набросился на индийца и утащил на соседнюю плантацию сахарного тростника.

Вечером там были обнаружены частичное съеденные останки. Было установлено, что они принадлежат Бабураму. В национальном парке подтвердили трагическое происшествие и заявили, что вопрос о компенсации родственникам мужчины будет решен после окончания расследования. Считается, что тигр убежал из леса на территории заповедника, прежде чем напасть на мужчину.

Ранее сообщалось, что в Малайзии тигр напал на справлявшего нужду мужчину и съел его. Жертвой дикой кошки стал 54-летний водитель.

