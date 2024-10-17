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05:01, 17 октября 2024Из жизни

Тигр съел справлявшего нужду мужчину

В Малайзии тигр утащил мужчину в лес на глазах у жены

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В Малайзии тигр напал на справлявшего нужду мужчину и съел его. Об этом пишет The Rakyat Post.

Инцидент произошел в штате Перак во вторник, 15 октября. Около шести часов утра 54-летний водитель Аднан Исмаил вышел на улицу из общежития для рабочих. Когда он собирался справить нужду, на него напал тигр. Жена Исмаила услышала шум и открыла дверь, но не смогла помочь мужу. На ее глазах тигр утащил мужчину в лес. В тот момент Исмаил еще находился в сознании. Женщина позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

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Полицейские и сотрудники департамента дикой природы прибыли к месту происшествия около половины одиннадцатого утра и начали прочесывать местность. Они нашли бездыханного Исмаила в ста метрах от общежития в полдень. Его останки были сильно повреждены: хищник явно пытался съесть мужчину.

Ранее сообщалось, что власти индийского штата Махараштра объявили охоту на тигра, напавшего на пастуха в лесу. 58-летний мужчина пас скот недалеко от озера в глубине леса, когда на него набросился дикий зверь.

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      Антонина Черташ
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