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13:40, 8 ноября 2024Мир

МИД России вызвал заместителя главы дипмиссии Канады в Москве

МИД РФ вызвал замглавы дипмиссии Канады в Москве из-за лживых обвинений
Семен Александров (редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

МИД России вызвал заместителя главы дипмиссии Канады в Москве и вручил ноту в связи с лживыми обвинениями в якобы планируемых диверсиях против стран НАТО. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что указанные домыслы, распространяемые с подачи США и их союзников свидетельствуют о вероятной подготовке грубой антироссийской провокации.

Отмечается, что данные заявления появляются в контексте гибридной войны против России, накачки Украины вооружениями, а также участия наемников из Канады в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Канадской стороне указано, что любые враждебные действия не останутся без ответа — как не оставались до сих пор», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова прислушаться к конкретным идеям Запада по Украине, а не к «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, пока из Брюсселя и других столиц единой Европы слышны только заклинания о безальтернативности «формулы Зеленского».

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