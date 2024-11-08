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13:38, 8 ноября 2024Россия

Над регионом России сбили украинскую ракету

Губернатор Смирнов: украинская ракета сбита в небе над Курской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области ракету. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Сегодня днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал глава региона.

Бои в Курской области продолжаются три месяца. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Он также пообещал скорую зачистку Курской области от ВСУ.

По последним данным, потери Украины в регионе превысили 30 тысяч человек. Российские военнослужащие, согласно неофициальной информации, за последнюю неделю освободили три населенных пункта Курской области — деревни Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Армия России также полностью зачистила Глушковский район.

ЖЗЛ
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