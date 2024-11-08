Reuters: Пентагон разрешил присутствие на Украине американских подрядчиков

Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта поставляемого вооружения. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого США вооружения», — говорится в сообщении агентства.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что разрешение разместить американских военных подрядчиков на Украине приблизит США к отправке войск в постсоветскую страну.

При этом издание Defense One со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщило, что американские военные подрядчики не спешат с заключением сделок о совместном производстве на Украине, несмотря на давление Пентагона с просьбой расширить сотрудничество. В основном опасения западных компаний связаны с вопросами безопасности и коррупции.