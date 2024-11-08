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21:21, 8 ноября 2024Мир

Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков

Reuters: Пентагон разрешил присутствие на Украине американских подрядчиков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Reed / Reuters

Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта поставляемого вооружения. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого США вооружения», — говорится в сообщении агентства.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что разрешение разместить американских военных подрядчиков на Украине приблизит США к отправке войск в постсоветскую страну.

При этом издание Defense One со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщило, что американские военные подрядчики не спешат с заключением сделок о совместном производстве на Украине, несмотря на давление Пентагона с просьбой расширить сотрудничество. В основном опасения западных компаний связаны с вопросами безопасности и коррупции.

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