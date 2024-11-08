Тигр набросился на семерых женщин и съел одну из них

TOI: в Индии тигр утащил 50-летнюю женщину в лес и съел ее

В Индии тигр съел 50-летнюю женщину, которая пошла в лес с односельчанками. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Нападение произошло в округе Найнитал, штат Уттаракханд, 5 ноября. Семь жительниц деревни Дхикули отправились в лес, расположенный рядом с тигриным заповедником Корбетт. Они намеревались собрать хворост и траву для скота.

По дороге на них внезапно набросился тигр и утащил Каушалью Деви в чащу. Подруги пытались помочь женщине, но не смогли. В ходе поисковой операции были обнаружены сильно поврежденные останки. Позже подтвердилось, что они принадлежали Деви.

Представители властей заявили, что в лесу установлены фотоловушки и усилено патрулирование. Однако они предостерегли местных жителей от походов в лес без особой надобности, так как к зиме количество нападений диких животных увеличивается.

Ранее в Индии жители села в штате Раджастхан поймали тигра, который растерзал местного пастуха, и отомстили ему. Тушу животного позже обнаружили в поле.