Российский вратарь рассказал о сорвавшемся переходе в Саудовскую Аравию

Российский вратарь Шунин рассказал о сорвавшемся переходе в Саудовскую Аравию

Российский вратарь Антон Шунин рассказал о сорвавшемся переходе в Саудовскую Аравию. Его слова приводит «Советский спорт».

«Были предложения. Но не договорились. Не то чтобы не понравилось. Были переговоры, которые не завершились подписанием контракта», — заявил Шунин.

Голкипер всю карьеру находился в системе московского «Динамо». В основной команде он дебютировал в 2007 году и провел 17 сезонов. За этот период Шунин сыграл в 366 матчах, 125 из которых завершил всухую. Вместе с командой Шунин трижды становился бронзовым призером чемпионата России и дважды доходил до финала Кубка страны. Он является рекордсменом среди вратарей по количеству матчей за «Динамо»

Летом 2024 года Шунин покинул клуб. Руководство «Динамо» не стало продлевать с ним контракт.

Позднее Шунин выражал недовольство решением руководства «Динамо». Голкипер назвал свой уход не очень красивым.