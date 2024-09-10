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09:38, 10 сентября 2024Спорт

Вратарь-рекордсмен выразил недовольство решением «Динамо» не продлевать контракт

Антон Шунин выразил недовольство решением «Динамо» не продлевать с ним контракт

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался об уходе из московского клуба. Его цитирует «Чемпионат».

Шунин выразил недовольство решением бело-голубых не продлевать с ним контракт и назвал свой уход не очень красивым. По его мнению, все было бы иначе, если стороны обсуждали происходящее.

«Если бы клуб объяснил позицию, например: "Антон, мы не видим тебя первым номером, но хотим, чтобы ты остался в клубе, делился своим опытом, честно боролся за место основного вратаря". (...) Или если бы мне сразу сказали, что не будут продлевать контракт ― это было бы честно», — заявил голкипер.

37-летний Шунин входил в систему «Динамо» с 1994 года. В основной команде он дебютировал в 2007 году и провел 17 сезонов. За этот период вратарь сыграл в 366 матчах, 125 из которых завершил всухую.

Вместе с командой Шунин трижды становился бронзовым призером чемпионата России и дважды доходил до финала Кубка страны. Он является рекордсменом среди вратарей по количеству матчей за «Динамо».

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