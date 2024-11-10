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07:16, 10 ноября 2024Бывший СССР

В России узнали о срочной зачистке документации по военным расходам на Украине

Рогов сообщил о зачистке документации по военным расходам в окружении Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В окружении Владимира Зеленского началась срочная зачистка документации по военным расходам. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, это касается документации, связанной с поставками оружия, боеприпасов и выделения средств. Рогов объяснил, что таким образом украинские власти пытаются скрыть махинации и избавиться от доказательств воровства средств. В Киеве ожидают, что победивший на выборах в США Дональд Трамп начнет ревизию всех военных поставок, отметил он.

Ранее стало известно, что Трамп меняет курс по Украине и Израилю до инаугурации. Сообщалось, что политик уже формирует политику по ключевым направлениям, несмотря на то, что до вступления его в должность остается более двух месяцев.

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