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10:33, 11 ноября 2024Спорт

Чемпион UFC Джонс дал совет россиянину Анкалаеву

Чемпион UFC Джон Джонс — Магомеду Анкалаеву: зависть не сделает тебя легендой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Джон Джонс

Джон Джонс. Фото: Thomas Shea-USA TODAY Sports / Reuters

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс дал совет российскому бойцу Магомеду Анкалаеву. Джонс обратился к россиянину в соцсети X.

«Магомед, зависть не сделает тебя легендой, друг мой. Тренируйся больше, ненавидь меньше. Хочешь по-настоящему меня оскорбить? Для начала попробуй превзойти несколько моих рекордов. Давай начнем», — написал Джонс.

10 ноября Анкалаев опубликовал пост, в котором намекнул на то, что Джонс избегает боя с британцем Томом Аспиналлом. «Похоже, что кто-то боится большого Тома», — написал российский боец.

17 ноября Джонс проведет бой против другого американца Стипе Миочича. Их поединок возглавит турнир UFC 309.

Ранее Джонс выступал в полутяжелом весе. Он стал обладателем чемпионского пояса в этом дивизионе и защитил титул одиннадцать раз, что является рекордом UFC. Всего в активе 37-летнего американца 27 побед при единственном поражении. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Анкалаев занимает первое место в рейтинге полутяжеловесов UFC. Россиянин одержал 17 побед, потерпел одно поражение. Один бой с его участием завершился вничью, еще один — признан несостоявшимся.

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