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15:59, 12 ноября 2024Силовые структуры

Дело о попытке украинского агента отравить тортом российских летчиков поступило в суд

В суд поступило дело украинского агента, пытавшегося отравить летчиков на Кубани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону получил материалы уголовного дела 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дело зарегистрировано и передано судье, который будет его рассматривать. Дата заседания пока не назначена.

Семенову вменяется совершение теракта и госизмена. По версии следствия, он был завербован украинской разведкой в апреле 2023 года после получения им российского гражданства в 2022 году. Ему поручили организовать убийство военных пилотов, пообещав 400 тысяч рублей. Семенов прибыл в Армавир, приобрел токсичное вещество кордиамин и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера в местный ресторан, где собрались выпускники училища на встречу.

Теракт был сорван бдительными гостями, которых насторожил неизвестный даритель. Они вызвали полицию, гостинцы были переданы на экспертизу. Выяснилось, что в торте и алкоголе была опасная концентрация лекарств, способная вызвать остановку сердца.

Семенов, не получивший обещанного вознаграждения, попытался скрыться, но был оперативно найден силовиками и задержан.

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