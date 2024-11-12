«КП»: мошенники придумали новую схему с подарочными картами для обмана россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом во вторник, 12 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание «КП».

По данным издания, через фейковые Telegram-боты злоумышленники распространяют сообщения о якобы имеющейся возможности купить подарочные карты номиналом пять тысяч рублей, но со скидкой в размере 50 процентов. На деле же после покупки «карты» за две с половиной тысячи человек не только лишается денег, но и рискует потерять большие средства из-за того, что во время операции по приобретению фальшивки вводит свои платежные данные.

Ранее 12 ноября сообщалось, что телефонные мошенники стали активно использовать для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах схему с двойными звонками.