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16:59, 12 ноября 2024Силовые структуры

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

«КП»: мошенники придумали новую схему с подарочными картами для обмана россиян
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом во вторник, 12 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание «КП».

По данным издания, через фейковые Telegram-боты злоумышленники распространяют сообщения о якобы имеющейся возможности купить подарочные карты номиналом пять тысяч рублей, но со скидкой в размере 50 процентов. На деле же после покупки «карты» за две с половиной тысячи человек не только лишается денег, но и рискует потерять большие средства из-за того, что во время операции по приобретению фальшивки вводит свои платежные данные.

Ранее 12 ноября сообщалось, что телефонные мошенники стали активно использовать для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах схему с двойными звонками.

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