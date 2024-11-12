Осужденный за кражу и избиение россиянки американец Блэк отправится в колонию в Забайкалье

Осужденный во Владивостоке американец Блэк отправится в колонию в Забайкалье

Осужденный во Владивостоке за кражу и избиение россиянки американский военный Гордон Блэк отправится в колонию в Забайкалье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимира Найдина.

По данным агентства, Блэк уже отправлен в исправительную колонию в Забайкальский край. «Уже этапируется» — сказал председатель ОНК Приморского края. Однако, номер колонии, где американский военный будет отбывать срок, он не уточнил. При этом, Найдин отметил, что неизвестно, когда осужденный прибудет в колонию. По его словам, в основном этапируют железнодорожным транспортом. «Думаю, это не одна неделя. Обычно это долго» — объяснил Найдин.

19 июня суд во Владивостоке признал Блэка виновным в угрозе расправой знакомой девушке и краже у нее 10 тысяч рублей, приговорив к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.