ВТБ: мошенники разработали двухэтапный план кражи аккаунтов на госсервисах

Телефонные мошенники начали активно использовать новую схему для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах. Теперь они звонят жертве дважды.

Так, первый раз звонок поступал от якобы сотрудника госструктуры, который сообщал, что человеку пришло заказное письмо. Для оформления заявки ему предлагают прислать проверочный код по СМС с текстом «код восстановления доступа».

Если жертва догадывается об обмане и кладет трубку, через некоторое время ей звонят второй раз и сообщают, что первый звонок был от мошенников. Однако на этот раз человека пытаются убедить в том, что учетная запись уже взломана и необходимо принимать меры. Для этого у него вновь спрашивают код из СМС. По словам экспертов, именно в этот момент человек может растеряться и довериться незнакомцу.

Глава департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов отметил, что на такие звонки приходятся около 30 процентов всех атак. По его словам, распространение схема получила в период уплаты налогов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мошенники представляются сотрудниками «Почты России» и WhatsApp

Злоумышленники используют и другие схемы для получения кода из СМС. Так, россиян предупредили о мошеннических звонках от имени «Почты России».

«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники», — рассказали в компании, напомнив, что «Почта России» не запрашивает код из СМС.

Также мошенники представляются сотрудниками службы безопасности мессенджера WhatsApp. Они угрожают заблокировать доступ, если человек не назовет код из СМС якобы для подтверждения личности. После получения кода мошенники меняют пароль от аккаунта и обращаются к контактам с просьбой срочно занять деньги от лица жертвы.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Эксперты дали совет для защиты аккаунтов на «Госуслугах»

Специалисты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России рассказали, как защитить свой аккаунт на «Госуслугах».

Они напомнили, что сотрудники МФЦ не обзванивают граждан. В связи с чем эксперты рекомендовали не сообщать коды из СМС и push-уведомлений третьим лицам. «Получить доступ к вашему личному кабинету на "Госуслугах" — мечта любого мошенника», — отметили в МВД.

Эксперты добавили, что если это произойдет, то мошенники не только завладеют всей конфиденциальной информацией, но и смогут оформить кредит на человека.

Роскомнадзор может начать блокировать звонки мошенников через мессенджеры

Роскомнадзор может начать блокировать звонки мошенников через мессенджеры. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Липов.

«Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет», — указал он. По его словам, это «жесткий вариант», который может стать одной из мер для борьбы с мошенничеством.