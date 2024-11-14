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08:44, 14 ноября 2024Россия

Сотрудники МЧС приступили к разбору остатков рухнувшего автомобильного моста в Крыму. Работы займут около суток

«Известия»: разбор завалов рухнувшего моста в Крыму займет около суток
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал МЧС Росии

В Джанкойском районе Крыма около пяти утра начали разбор завалов на месте обрушения автомобильного моста между селами Изумрудное и Маслово. Всего в работах задействованы 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

В результате ЧП между полуостровом и Запорожской областью приостановили грузовые железнодорожные перевозки. Кроме того, временно приостановлено движение электричек на участке Соленое Озеро — Джанкой.

Обрушившийся путепровод находится на трассе 35Н-293 и проходит через железную дорогу, ведущую из Джанкоя на север до Новоалексеевки и Мелитополя

Движение обещают восстановить в течение суток — сразу же, когда все необходимые работы завершатся, пишут «Известия».

Кроме того, в сети появились кадры обрушения конструкции. На них видно, что пролет моста полностью разрушен. При обрушении вниз также рухнули грузовик и другой автомобиль.

Мост обрушила перегруженная фура

Об обрушении моста в Крыму стало известно вечером в среду, 13 ноября. Части конструкции обрушились на железнодорожное полотно, расположенное под ним. В результате пострадали два человека. Одного из них госпитализировали. Врачи оценили его состояние как тяжелое. «Часа два длилась операция, потому что были повреждения внутренних органов», — сообщил врач.

Кадр: Telegram-канал МЧС Росии

Предварительной версией случившегося называют перевес большегруза, который следовал по мосту. Начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по региону Сергей Сорокин сообщил, что обрушившая мост фура, которая везла овощи, имела перевес почти на 13 тонн. Он пояснил, что для водителей на данном участке дороги был установлен знак, разрешающий проезд авто весом не более 18 тонн, тогда как фура провозила около 30 тонн. «Легковой автомобиль мы уже убрали. Остался большегруз и бетонные плиты», — уточнил Сорокин. Основной задачей он назвал восстановление железнодорожных путей.

Прокуратура взяла дело на контроль

На месте происшествия присутствует Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов. Прокуратура Республики Крым взяла на контроль проверку по факту обрушения моста.

Также проверку начал Следственный комитет России. В ее рамках будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.

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