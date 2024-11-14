Кандидат в постпреды США при ООН поменяла мнение по Украине после победы Трампа. Какую позицию она заняла?

CNN: кандидат в постпреды США при ООН Стефаник поменяла мнение по Украине

Член Палаты представителей Конгресса Элис Стефаник, которую новоизбранный глава США Дональд Трамп предложил кандидатом на должность постоянного представителя при ООН, поменяла свою позицию по Украине. Об этом проинформировал телеканал CNN.

Еще в 2022 году Стефаник выступала за вступление Киева в НАТО. Кроме того, ранее кандидат на пост постпреда при ООН призывала усилить оказание военной поддержки Украине, однако теперь политик пересмотрела свое мнение. Ее пресс-секретарь Али Блэк отказалась давать комментарии касательно причины изменившихся взглядов Стефаник.

Стефаник поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу. В вопросе лучших способов прекращения войны на Украине она будет следовать его указаниям как главнокомандующего Али Блэк пресс-секретарь Элис Стефаник

Партия республиканцев во главе с Трампом неоднократно подчеркивала, что не поддерживает выделение Вашингтоном масштабной финансовой и военной помощи Украине.

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В США сообщили о нежелании Конгресса рассматривать новый пакет помощи Украине

Победившие на выборах в Сенат и предварительно выигравшие в Палате представителей Конгресса республиканцы не намерены в ближайшем будущем рассматривать вопрос о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи. Об этом заявили в издании Huffington Post со ссылкой на спикера нижней палаты Майка Джонсона.

«Представитель спикера Палаты представителей Майка Джонсона сообщил HuffPost , что республиканское большинство не заинтересовано в принятии дополнительного законопроекта по Украине в ближайшее время», — подчеркнули авторы статьи.

В то же время сохраняющий свои полномочия до 20 января Джо Байден по-прежнему может организовать поставку Украине военной техники в обход мнения Конгресса. Это связано с особыми «полномочиями по сокращению к концу года», которые позволяют действующему главе страны распоряжаться излишними военными запасами по собственному усмотрению.

Уже сейчас известно, что перед своим уходом Байден постарается обеспечить Киев дополнительной финансовой помощью. Перед отставкой политик намерен запросить у Конгресса дополнительные средства для Украины на 2025 года. Его намерение подтвердил советник главы Белого дома Джейк Салливан.

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Украине придется подстроить свой «план победы» под администрацию Трампа

Украине придется подстроить свой «план победы» под администрацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. В связи с этим Киев будет развивать план, выделяя в нем деловые сделки, которые точно заинтересуют предпринимателя.

Особое внимание будет уделено пунктам, касающимся сырья, торговли и развертывания войск, которые могут повлиять на мнение Трампа. Для стимуляции лучшего сотрудничества между станами украинские союзники в Европе и США проконсультируют киевское руководство о том, как лучше сформулировать предложения для их последующего представления администрации Трампа.

Если новому главе США не понравится презентация Украины, это может стать причиной прекращения Вашингтоном финансирования Киева. В этом случае страну будет ждать ряд тяжелых последствий, отметила депутат Верховной Рады Нина Южанина. Она подчеркнула, что при таком сценарии событий Киеву придется урезать расходы бюджета, остановив выплаты большинству категорий работников, кроме военных.