Трамп начал набирать свою команду. Америкой будут управлять бизнесмены, телеведущие и военные

Трамп выдвинул телеведущего Пита Хегсета на пост главы Минобороны США

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп начал формировать свою администрацию. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В частности, на пост главы Минобороны он выдвинул телеведущего Пита Хегсета. Ранее тот служил в Сухопутных войсках (Армии) США, воевал в Афганистане и в Ираке. Помимо этого, в его биографии — служба в тюрьме Гуантанамо, известной своими пытками над заключенными.

Главой ЦРУ Трамп назначил бывшего руководителя национальной разведки Джона Ратклиффа. По словам будущего американского президента, Ратклифф будет первым в истории США человеком, который занимал две самые высокие должности в американской разведке. Трамп подчеркнул, что новый глава ЦРУ будет способствовать обеспечению «мира с помощью силы».

Советником по нацбезопасности США станет конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц. Он 21 год отслужил в Силах специального назначения Армии США, уйдя в отставку в звании подполковника. Также он является бизнесменом и телекомментатором.

Стало известно, что окружение Трампа ожидает назначения сенатора от штата Флорида Марко Рубио госсекретарем при своей администрации. По их словам, несмотря на то, что Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает данная кандидатура.

Ранее Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и обеспечение безопасности границ США.

Трамп доверил Илону Маску реформировать госаппарат

В администрации Трампа появится новый департамент, которое возглавят сразу два бизнесмена. Самому богатому человеку в США по версии Forbes Илону Маску и предпринимателю Вивеку Рамасвами предстоит заняться реформой эффективности государственного управления США — демонтажом правительственной бюрократии, сокращением расходов и реструктуризацией федеральных агентств. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск. Ее назвали в честь мема Doge, на котором изображена собака с необычным выражением морды. 47-й президент США сравнил задачи DOGE по значимости с разработкой атомной бомбы. «Это станет, потенциально, "Манхэттенским проектом" нашего времени», — заявил он.

Позднее Маск прокомментировал свое назначение. Он спародировал заявления нынешнего американского лидера Джо Байдена, утверждавшего, что возвращение Трампа в Белый дом станет для Америки угрозой демократии.

Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии Илон Маск руководитель DOGE

В США начали строить планы про противостоянию Трампу

Демократы в Палате представителей Конгресса США рассматривают варианты превентивных мер, которые могли бы помешать избранному президенту Дональду Трампу отказаться от политики действующего лидера страны Джо Байдена. Об этом написал портал Axios. По данным издания, многие демократы опасаются, что если их оппоненты займут большинство в нижней палате Конгресса, то это «позволит Трампу откатить множество успехов, достигнутых при администрации Байдена». Например, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис «готовится к тому, чтобы возглавить противостояние Трампу».

Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Левитт рассказала, что в первую неделю на посту главы государства Трамп отменит указы Байдена. По ее словам, республиканец отменит все указы, которые подписали Байден и его вице-президент Камала Харрис, отходя от эффективного политического курса первой администрации Трампа. Она отметила, что 94 документа, подписанные Байденом за первую неделю его работы на посту, привели к экономическому кризису на южной границе страны.

Среди прочих, поводом для беспокойства в США стала идея Трампа об упразднении Министерства образования. Издание The Wall Street Journal напомнило, что он поклялся усилить контроль над финансированием и занятиями в классах и обуздать левые, по его мнению, тенденции в университетах. Политик выступил с предложением объединить Минобразования с министерством труда, однако Конгресс США не одобрил его. В настоящее время у упразднения министерства образования множество противников, в том числе в Республиканской партии.