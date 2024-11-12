Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 12 ноября 2024Мир

Трамп захотел закрыть Министерство образования США

WSJ: Трамп рассматривает упразднение Министерства образования США
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает упразднение Министерства образования США, однако этот шаг не находит поддержки среди его сторонников. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп поклялся переделать систему образования в США, пообещав усилить контроль над финансированием и занятиями в классах, обуздать левые, по его мнению, тенденции в университетах и даже расформировать министерство образования», — утверждается в публикации.

По данным издания, в ходе своего первого президентского срока Трамп выступил с предложением объединить это ведомство с министерством труда, однако Конгресс США не одобрил его. В настоящее время у упразднения министерства образования множество противников, в том числе в Республиканской партии. Кроме того, издание приводит данные опроса, показавшего, что почти две трети респондентов считают, что американские власти выделяют сфере образования слишком мало финансирования.

Президент аналитического Института Томаса Б. Фордхэма Майкл Петрилли усомнился в том, что в американской образовательной системе «произойдут значительные сокращения, так как эта идея очень непопулярна».

Ранее стало известно, что Трамп предложил члену Палаты представителей Конгресса США Майку Уолтцу должность помощника по национальной безопасности в своей администрации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Абхазии вспыхнули акции протеста. Выступивших против соглашения с Россией доставили в СИЗО

      Уехавшая из России юмористка рассказала о слезах из-за эмиграции

      Женщину с повреждениями головы нашли на детской площадке в Москве

      19-летний российский хоккеист набрал три очка в матче НХЛ

      Абхазская оппозиция разблокировала один из мостов в Сухуме

      Власти признали снижение урожая в России

      Россиянин представился подполковником Росгвардии и пообещал взорвать заправку

      Осужденный за кражу и избиение россиянки американец Блэк отправится в колонию в Забайкалье

      Продажам автомобилей в России предсказали рекордный спад

      Женщина попыталась продать новорожденного сына на аукционе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше