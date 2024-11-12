Трамп захотел закрыть Министерство образования США

WSJ: Трамп рассматривает упразднение Министерства образования США

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает упразднение Министерства образования США, однако этот шаг не находит поддержки среди его сторонников. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп поклялся переделать систему образования в США, пообещав усилить контроль над финансированием и занятиями в классах, обуздать левые, по его мнению, тенденции в университетах и даже расформировать министерство образования», — утверждается в публикации.

По данным издания, в ходе своего первого президентского срока Трамп выступил с предложением объединить это ведомство с министерством труда, однако Конгресс США не одобрил его. В настоящее время у упразднения министерства образования множество противников, в том числе в Республиканской партии. Кроме того, издание приводит данные опроса, показавшего, что почти две трети респондентов считают, что американские власти выделяют сфере образования слишком мало финансирования.

Президент аналитического Института Томаса Б. Фордхэма Майкл Петрилли усомнился в том, что в американской образовательной системе «произойдут значительные сокращения, так как эта идея очень непопулярна».

Ранее стало известно, что Трамп предложил члену Палаты представителей Конгресса США Майку Уолтцу должность помощника по национальной безопасности в своей администрации.