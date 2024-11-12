Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:31, 12 ноября 2024Мир

В США назвали возможное имя советника Трампа по нацбезопасности

WSJ: Трамп планирует назначить советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: Global Look Press

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил члену Палаты представителей Конгресса США Майку Уолтцу должность помощника по национальной безопасности при своей администрации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Они назвали возможное имя советника Трампа по нацбезопасности. Издание напомнило, что это одна из основных должностей. Политик, занимающий эту позицию, координирует работу всех профильных ведомств, докладывает о происходящем главе государства и реализует его политику.

Также окружение Трампа считает, что он назначит сенатора от штата Флорида Марко Рубио госсекретарем при своей администрации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в канцлеры Германии готов выставить России ультиматум. Что будет, если за сутки Москва его не выполнит?

      В Москве начало теплеть

      Российский военный заявил о выжигании ВСУ домов в Курской области «Бабой-ягой»

      Крупнейший в России производитель молока предупредил о повышении цен

      ФСБ пресекла незаконный оборот золотых слитков на 35 миллионов рублей в Забайкалье

      Россиянам напомнили о безопасности хранения паролей

      В Петербурге участник СВО сбежал от военной полиции через окно и попал в реанимацию

      В США назвали возможное имя советника Трампа по нацбезопасности

      Бывший разведчик объяснил отказ Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России

      В Швеции подняли вопрос об отслеживании использования поставленного Украине оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше