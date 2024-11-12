В США назвали возможное имя советника Трампа по нацбезопасности

WSJ: Трамп планирует назначить советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил члену Палаты представителей Конгресса США Майку Уолтцу должность помощника по национальной безопасности при своей администрации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Они назвали возможное имя советника Трампа по нацбезопасности. Издание напомнило, что это одна из основных должностей. Политик, занимающий эту позицию, координирует работу всех профильных ведомств, докладывает о происходящем главе государства и реализует его политику.

Также окружение Трампа считает, что он назначит сенатора от штата Флорида Марко Рубио госсекретарем при своей администрации.