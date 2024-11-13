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05:39, 13 ноября 2024Мир

Маск прокомментировал свое назначение в администрации Трампа

Маск назвал свое назначение в администрацию Трампа угрозой для бюрократии в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал свое назначение на должность главы Департамента эффективности государственного управления в администрации нового президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X.

«Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии», — заявил бизнесмен. Так он спародировал заявления действующего американского лидера Джо Байдена, утверждавшего, что возвращение Трампа в Белый дом станет для Америки угрозой демократии.

Ранее 13 ноября Трамп объявил, что Маск совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления США. Им предстоит проложить путь для демонтажа правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск.

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