Трамп сравнил новые задачи Маска в правительстве с разработкой атомной бомбы

Трамп сравнил задачи Маска в новом департаменте США с разработкой атомной бомбы

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал создание департамента по достижению госэффективности, возглавлять который будут американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами. Согласно заявлению республиканца в соцсети Truth Social, задачи в новом департаменте сравнимы с разработкой атомной бомбы.

«Это станет, потенциально, "Манхэттенским проектом" нашего времени», — отмечается в публикации. В рамках данного проекта в середине XX века в Штатах была создана атомная бомба.

Кроме того, республиканец отметил, что Рамасвами и Маск проложат путь для его администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств.

Ранее стало известно, что Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Политик назвал его жестким и умным, а также отметил, что Хегсет «верит в то, что Америка должна быть на первом месте».