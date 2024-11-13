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05:05, 13 ноября 2024Мир

Трамп сравнил новые задачи Маска в правительстве с разработкой атомной бомбы

Трамп сравнил задачи Маска в новом департаменте США с разработкой атомной бомбы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Rachel Wisniewski / File Photo / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал создание департамента по достижению госэффективности, возглавлять который будут американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами. Согласно заявлению республиканца в соцсети Truth Social, задачи в новом департаменте сравнимы с разработкой атомной бомбы.

«Это станет, потенциально, "Манхэттенским проектом" нашего времени», — отмечается в публикации. В рамках данного проекта в середине XX века в Штатах была создана атомная бомба.

Кроме того, республиканец отметил, что Рамасвами и Маск проложат путь для его администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств.

Ранее стало известно, что Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Политик назвал его жестким и умным, а также отметил, что Хегсет «верит в то, что Америка должна быть на первом месте».

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