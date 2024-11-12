В США задумались о противодействии политике Трампа

Axios: демократы в Конгрессе США ищут меры противодействия политике Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США рассматривают варианты превентивных мер, которые могли бы помешать избранному президенту Дональду Трампу отказаться от политики действующего лидера страны Джо Байдена. Об этом написал портал Axios.

По данным издания, многие демократы опасаются, что если их оппоненты займут большинство в нижней палате Конгресса, то это «позволит Трампу откатить множество успехов, достигнутых при администрации Байдена». Например, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис «готовится к тому, чтобы возглавить противостояние Трампу».

10 ноября сообщалось, что Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.