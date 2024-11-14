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15:25, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Ведущий шоу на «Соловьев Live» возмутил общественность шуткой о расстреле Романовых. Что он сказал?

Блогер Васильев извинился за шутку об убийстве цесаревича Алексея Николаевича
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный под ником «Ай, как просто!», принес извинения за шутку о расправе над цесаревичем Алексеем Николаевичем. Его слова, прозвучавшие в выпуске шоу «Ты это видел?» на канале «Соловьев Live», возмутили некоторых блогеров и гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Кроме того, шутку Васильева раскритиковали в Доме Романовых.

Васильев объяснил шутку о царской семье

Васильев объяснил вызвавшее резонанс высказывание тем, что он неудачно поиронизировал над противостоянием большевиков и белых. Блогер заверил, что не ставил целью шутить над расправой над царевичем.

Обещаю впредь осторожнее выбирать выражения и никогда не шутить про нашу историю, делая акцент исключительно на пендосах и прочих сатанистах

Стас Васильевблогер
Блогер Стас Васильев

Блогер Стас Васильев

Кадр: шоу «СОЛОВЬЁВ LIVE»

При этом он счел, что общественность «излишнее переполошилась» из-за его слов. «По отсылке на мем ''Карл'' было понятно, что это иронизирование и над белыми, и над красными. Хотя, может, я просто неудачно подал [шутку]», — добавил Васильев.

В другой публикации блогер пошутил над общественным возмущением вокруг его слов и иронично назвал себя «новой Ивлеевой», судя по всему, имея в виду скандал вокруг «голой вечеринки» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Слова блогера осудили глава телеканала «Спас» и представитель Дома Романовых

Директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов назвал кощунством и мерзостью шутку Васильева о царской семье. Кроме того, он счел, что слова блогера могут оскорбить религиозные чувства россиян.

Просто сразу понятно, что за человек, который произносит такие вещи, и что за люди, которые дают ему возможность выступать на многочисленную аудиторию. То есть они себя исключили из числа порядочных людей навсегда

Александр Закатовдиректор канцелярии Дома Романовых
Глава канцелярии Дома Романовых Александр Закатов

Глава канцелярии Дома Романовых Александр Закатов

Кадр: Litclub TV / YouTube

С осуждением в адрес Васильева также выступили писатель, автор канала «Сыны монархии» Роман Антоновский и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Так, Антоновский счел шутку блогера чудовищной и заявил о недопустимости юмора на эту тему. «Кем надо быть в России, где православие вшито в национальную идентичность, чтобы глумиться над памятью святого мученика Русской православной церкви?» — возмутился писатель.

Корчевников, в свою очередь, назвал слова Васильева людоедскими и заявил, что такая шутка «вычеркивает» блогера из людей. Кроме того, гендиректор «Спаса» обвинил его во лжи о царской семье.

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Васильев пошутил, что большевики «вылечили» царевича Алексея

Васильев произнес рассердившую общественность шутку в выпуске проекта «Ты это видел?» за 13 ноября на канале «Соловьев Live». Комментируя недавние новости, блогер обратил внимание на предложение депутатов Госдумы запретить рекламу услуг тарологов. Он выразил одобрение инициативе и осудил тарологов, назвав подобные услуги бизнесом на доверчивых людях.

При этом, по словам Васильева, «маги, медиумы и всякого рода старцы» были популярны еще на закате монархии в России. Следом он отметил, что «магами и пророками» увлекалась и императрица Александра Федоровна, которая надеялась таким образом облегчить состояние больного гемофилией цесаревича Алексея.

Я нахожу крайне ироничным, что его в итоге от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток! Свинцом! Свинцом, Карл! Да, наука, оказывается, сильнее магии, поэтому я и выступаю за науку

Стас Васильевблогер
Гендиректор канала «Спас» Борис Корчевников

Гендиректор канала «Спас» Борис Корчевников

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Васильев ранее вел шоу «Стас Live» на канале «Соловьев Live»

Блогер в марте 2023 года начал вести на канале «Соловьев Live» авторскую программу «Стас LIVE». В ней Васильев комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их с гостями. В ноябре он объявил об уходе с канала, объяснив это усталостью.

Моих эфиров на «Соловьев Live» больше не будет. Нет никаких ссор или скандалов, а причина моего ухода только одна — я хочу больше уделять времени своим документалкам. Я взял на себя слишком много обязательств — шоу, подкасты, эфиры. Я мало того, что выгорел под такой сумасшедшей нагрузкой, так и делал от усталости не на 100 процентов

Стас Васильевблогер

Впоследствии блогер возобновил сотрудничество с «Соловьев Live» и стал записывать для канала сводки новостей. Проект получил название «Ты это видел?», согласно группе канала в соцсети «ВКонтакте», его выпуски выходят ежедневно с понедельника по пятницу.

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