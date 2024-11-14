Популярный российский блогер Стас Васильев, известный под ником «Ай, как просто!», принес извинения за шутку о расправе над цесаревичем Алексеем Николаевичем. Его слова, прозвучавшие в выпуске шоу «Ты это видел?» на канале «Соловьев Live», возмутили некоторых блогеров и гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Кроме того, шутку Васильева раскритиковали в Доме Романовых.
Васильев объяснил шутку о царской семье
Васильев объяснил вызвавшее резонанс высказывание тем, что он неудачно поиронизировал над противостоянием большевиков и белых. Блогер заверил, что не ставил целью шутить над расправой над царевичем.
Обещаю впредь осторожнее выбирать выражения и никогда не шутить про нашу историю, делая акцент исключительно на пендосах и прочих сатанистах
При этом он счел, что общественность «излишнее переполошилась» из-за его слов. «По отсылке на мем ''Карл'' было понятно, что это иронизирование и над белыми, и над красными. Хотя, может, я просто неудачно подал [шутку]», — добавил Васильев.
В другой публикации блогер пошутил над общественным возмущением вокруг его слов и иронично назвал себя «новой Ивлеевой», судя по всему, имея в виду скандал вокруг «голой вечеринки» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.
Слова блогера осудили глава телеканала «Спас» и представитель Дома Романовых
Директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов назвал кощунством и мерзостью шутку Васильева о царской семье. Кроме того, он счел, что слова блогера могут оскорбить религиозные чувства россиян.
Просто сразу понятно, что за человек, который произносит такие вещи, и что за люди, которые дают ему возможность выступать на многочисленную аудиторию. То есть они себя исключили из числа порядочных людей навсегда
С осуждением в адрес Васильева также выступили писатель, автор канала «Сыны монархии» Роман Антоновский и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Так, Антоновский счел шутку блогера чудовищной и заявил о недопустимости юмора на эту тему. «Кем надо быть в России, где православие вшито в национальную идентичность, чтобы глумиться над памятью святого мученика Русской православной церкви?» — возмутился писатель.
Корчевников, в свою очередь, назвал слова Васильева людоедскими и заявил, что такая шутка «вычеркивает» блогера из людей. Кроме того, гендиректор «Спаса» обвинил его во лжи о царской семье.
Васильев пошутил, что большевики «вылечили» царевича Алексея
Васильев произнес рассердившую общественность шутку в выпуске проекта «Ты это видел?» за 13 ноября на канале «Соловьев Live». Комментируя недавние новости, блогер обратил внимание на предложение депутатов Госдумы запретить рекламу услуг тарологов. Он выразил одобрение инициативе и осудил тарологов, назвав подобные услуги бизнесом на доверчивых людях.
При этом, по словам Васильева, «маги, медиумы и всякого рода старцы» были популярны еще на закате монархии в России. Следом он отметил, что «магами и пророками» увлекалась и императрица Александра Федоровна, которая надеялась таким образом облегчить состояние больного гемофилией цесаревича Алексея.
Я нахожу крайне ироничным, что его в итоге от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток! Свинцом! Свинцом, Карл! Да, наука, оказывается, сильнее магии, поэтому я и выступаю за науку
Васильев ранее вел шоу «Стас Live» на канале «Соловьев Live»
Блогер в марте 2023 года начал вести на канале «Соловьев Live» авторскую программу «Стас LIVE». В ней Васильев комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их с гостями. В ноябре он объявил об уходе с канала, объяснив это усталостью.
Моих эфиров на «Соловьев Live» больше не будет. Нет никаких ссор или скандалов, а причина моего ухода только одна — я хочу больше уделять времени своим документалкам. Я взял на себя слишком много обязательств — шоу, подкасты, эфиры. Я мало того, что выгорел под такой сумасшедшей нагрузкой, так и делал от усталости не на 100 процентов
Впоследствии блогер возобновил сотрудничество с «Соловьев Live» и стал записывать для канала сводки новостей. Проект получил название «Ты это видел?», согласно группе канала в соцсети «ВКонтакте», его выпуски выходят ежедневно с понедельника по пятницу.