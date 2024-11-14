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06:18, 14 ноября 2024Бывший СССР

Порошенко предрек прекращение помощи Украине со стороны Запада

Порошенко заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за выплат Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предрек прекращение помощи Киеву со стороны западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, выплаты по тысяче гривен, которые Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины в рамках программы социальной поддержки, могут привести к тому, что Запад перестанет оказывать военную помощь Киеву. «На эту позицию вашей "тысячи", которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он [избиратель] больше не пойдет», — сказал политик.

Порошенко считает, что действующая власть в стране думает о том, как выиграть президентские выборы, а не о том, как одержать победу в украинском конфликте.

Ранее Порошенко назвал главную ошибку страны во время конфликта с Россией. По его словам, американские партнеры еще в конце 2021 года призывали власти Украины рыть окопы и строить фортификационные сооружения. Однако их советы оказались проигнорированы и в тот момент, и после начала специальной военной операции (СВО).

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