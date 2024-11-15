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10:37, 15 ноября 2024Экономика

У бывшего премьер-министра Касьянова захотели отобрать квартиру за 700 миллионов рублей

У экс-премьера Касьянова могут отобрать квартиру в Москве за 700 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием отобрать у бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Касьянов получил недвижимость площадью 427 квадратных метров Рочдельской улице в начале нулевых в качестве служебного жилья. Теперь активисты просят изъять недвижимость в пользу государства.

По документам недвижимость принадлежит Касьянову и его жене Ирине. В начале ноября пара выставила его на продажу за 700 миллионов рублей. По данным канала, интерьер квартиры отличается наличием камина, дорогих персидских ковров и элементов из мрамора. Помимо спален, в ней имеются библиотека, комнаты для обслуживающего персонала, а также пять санузлов и две лоджии.

Минюст России признал Михаила Касьянова иноагентом в ноябре 2023 года. Сейчас бывший премьер-министр вместе с семьей живет в Латвии.

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