Уголовное дело возбудили по факту массового заболевания в российской школе

В Чувашии СК возбудил дело по факту массового заболевания школьников

В Чувашии возбудили дело по факту массового заболевания учащихся средней образовательной школы № 4 города Новочебоксарска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание») УК РФ. В ведомстве пояснили, что вечером 14 ноября в больницы республики обратились 19 школьников и один учитель. Все жаловались на плохое состояние здоровья.

В результате троих детей госпитализировали, остальным оказывают помощь амбулаторно. Обращения детей в медучреждения продолжаются.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы. Причина заболевания детей будет установлена после исследований. Также будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 16-летняя студентка выпила пива и оказалась в реанимации.