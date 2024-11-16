Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:18, 16 ноября 2024Россия

Над российским регионом сбили 12 беспилотников

Богомаз: силы ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены двенадцать БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Глава области также выразил благодарность подразделениям ПВО.

Ранее над Брянской областью сбили еще четыре украинских беспилотника. По данным Минобороны, попытка атаки на российский регион была совершена около 22:30 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президенту Абхазии дали час на уход в отставку. Теперь оппозиция не может его найти

      Над российским регионом сбили 12 беспилотников

      Пожар в доме помощи женщинам в Подмосковье потушили

      В Курской области сообщили о десяти сбитых дронах над регионом

      Россиянам с хроническим запором дали совет

      Трамп пригласил еще одного ведущего Fox в свою администрацию

      Пленный рассказал о «наказании» для отказывающихся воевать солдат ВСУ

      Заподозренного в мошенничестве главу московского суда лишили полномочий

      Экс-советник Кучмы дал лидерам западных стран совет насчет Зеленского

      Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше