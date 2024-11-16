Над российским регионом сбили 12 беспилотников

Богомаз: силы ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены двенадцать БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Глава области также выразил благодарность подразделениям ПВО.

Ранее над Брянской областью сбили еще четыре украинских беспилотника. По данным Минобороны, попытка атаки на российский регион была совершена около 22:30 по московскому времени.