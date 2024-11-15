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23:24, 15 ноября 2024Россия

Беспилотники ВСУ сбили еще в одном российском регионе

Минобороны: над Брянской областью сбили 4 украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки на российский регион была совершена около 22:30 по московскому времени.

Ранее украинский беспилотник сбили в Орловской области. Под удар также попала Курская область — над регионом перехватили 15 беспилотников.

В ночь на 15 ноября массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся Краснодарский край. В небе над регионом сбили десятки украинских БПЛА.

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