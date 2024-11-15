В российском регионе сбили украинский беспилотник

Губернатор Клычков заявил об уничтожении украинского БПЛА над Орловской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков.

Согласно имеющимся данным, пострадавших и повреждений нет, уточнил глава Орловской области. Клычков добавил, что в настоящее время оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.

Ранее стало известно, что ВСУ устроили массированный налет на Краснодарский край с использованием беспилотников-камикадзе. Атаке подверглись два муниципалитета. В Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домовладений. В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки повредили крышу частного дома, в другом доме выбиты стекла.