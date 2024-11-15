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23:14, 15 ноября 2024Россия

В российском регионе сбили украинский беспилотник

Губернатор Клычков заявил об уничтожении украинского БПЛА над Орловской областью
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков.

Согласно имеющимся данным, пострадавших и повреждений нет, уточнил глава Орловской области. Клычков добавил, что в настоящее время оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.

Ранее стало известно, что ВСУ устроили массированный налет на Краснодарский край с использованием беспилотников-камикадзе. Атаке подверглись два муниципалитета. В Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домовладений. В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки повредили крышу частного дома, в другом доме выбиты стекла.

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