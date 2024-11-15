Губернатор раскрыл подробности массированной атаки БПЛА на Краснодарский край

Губернатор Кондратьев: беспилотники сбиты в Крымском и Красноармейском районах

Два муниципалитета Краснодарского края в ночь на пятницу, 15 ноября, подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом, приводя подробности случившегося, написал глава российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Несколько десятков дронов, как уточнил глава Краснодарского края, сбили над Красноармейским и Крымским районами. Беспилотники перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО).

«В Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль», — сообщил Кондратьев.

Беспилотники, помимо этого, повредили крышу частного дома и выбили стекла в Красноармейском районе. Пострадавших удалось избежать. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, специалисты дадут оценку материальному ущербу, а власти помогут с восстановлением пострадавших домов.

Ранее глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь сообщал, что над районом перехвачены минимум 46 беспилотников. Никто, по его словам, не пострадал. По данным Минобороны, в ночь на 15 ноября над Кубанью перехватили 36 беспилотников, всего Украина выпустила по России свыше 50 БПЛА.