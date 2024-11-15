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06:40, 15 ноября 2024Россия

В российском регионе за ночь сбили как минимум 46 беспилотников

Глава Крымского района Краснодарского края Лесь: не менее 46 БПЛА сбиты за ночь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

В Крымском районе Краснодарского края за ночь сбили минимум 46 беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил глава района Сергей Лесь в Telegram-канале.

«Среди мирного населения пострадавших нет. На улицах Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников», — сказал чиновник, напомнив местным жителям о том, что подходить к упавшим частям дронов и подозрительным предметам запрещено.

Об угрозе атаки БПЛА Лесь предупредил в 1:54 по московскому времени, в 5:33 прозвучал отбой. В настоящее время все учреждения работают штатно. Минобороны РФ еще не подтвердило официально информацию об атаке беспилотников на территории Краснодарского края.

13 ноября в пригороде Воронежа в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата оказалось повреждено непроизводственное здание предприятия. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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