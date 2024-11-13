В России обломки дрона повредили здание предприятия

Губернатор Гусев: обломки БПЛА повредили здание предприятия в пригороде Воронежа

В пригороде Воронежа в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата оказалось повреждено непроизводственное здание предприятия. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В пригороде Воронежа при падении обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия», — написал губернатор.

Он добавил, что беспилотники были обнаружены и подавлены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сколько конкретно БПЛА пытались атаковать регион, Гусев не уточнил.

В ночь на среду, 13 ноября, Украина пыталась атаковать Брянскую область — там сбили 5 беспилотников. Тогда же в Пензе нашли места падения трех дронов. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.