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06:54, 13 ноября 2024Россия

Украина выпустила пять беспилотников по региону России

Брянский губернатор Богомаз: над регионом сбили пять украинских беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять беспилотных летательных аппаратов по Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пять беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны», — сообщил Богомаз.

По его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте происшествий работают сотрудники экстренных служб, добавил губернатор и поблагодарил защитников за работу.

В ночь на среду, 13 ноября, в Пензе обнаружили место падения трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Никто не пострадал, жилые дома не повреждены.

ЖЗЛ
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