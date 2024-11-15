Украина за ночь выпустила свыше 50 дронов по территории России

МО: силы ПВО сбили 51 беспилотник над четырьмя регионами и Азовским морем

В ночь на пятницу, 15 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 50 беспилотников по территории России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники перехватили средствами противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 36. Помимо этого, 10 дронов перехватили над Азовским морем, три — над Крымом, два — над Белгородской областью.

Речь, как сообщили в министерстве, идет о беспилотниках самолетного типа. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных там не привели.

В ночь на 15 ноября глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь сообщал, что над районом перехвачены минимум 46 беспилотников. Никто, по его словам, не пострадал. Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что массированной атаке подверглись два муниципалитета — Красноармейский и Крымский район. Никто не пострадал.