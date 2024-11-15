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10:29, 15 ноября 2024Россия

Краснодарский край попал под массированный налет ВСУ. Регион атаковали десятки дронов

Губернатор Кондратьев: в Крымском и Красноармейском районах сбили БПЛА ВСУ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированный налет на Краснодарский край с использованием беспилотников-камикадзе. Над регионом перехвачены несколько десятков БПЛА, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Атаке подверглись два муниципалитета. В Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль. В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки повредили крышу частного дома, в другом доме выбиты стекла. Также никто не пострадал, сообщил глава региона.

«Местные власти помогут с восстановлением пострадавших домов», — заверил Кондратьев.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава района Крымского района отчитался о последствиях ночной атаки

Сергей Лесь рассказал, что на улицах Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников. Он также напомнил местным жителям, что подходить к упавшим частям дронов и подозрительным предметам запрещено. Продолжает работать оперативный штаб, на месте — спасательные службы.

Telegram-канал Kub Mash между тем публиковал видео с места происшествия. На кадрах видно собравшихся у частного жилого дома сотрудников оперативных служб. Автор видео за кадром говорит, что беспилотник попал в задний двор частного дома.

В Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 51 украинский БПЛА: 36 — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над Крымом, два дрона — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.

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Ранее ВСУ массово атаковали шесть регионов России

В ночь на среду, 13 ноября, украинские войска выпустили 29 беспилотников по российским регионам — БПЛА уничтожили над Курской, Белгородской, Тверской, Брянской, Пензенской и Воронежской областями.

В пригороде Воронежа в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата оказалось повреждено непроизводственное здание предприятия.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил о невозможности сбить беспилотники в некоторых ситуациях. По его словам, БПЛА с боевым зарядом нельзя уничтожить около жилых домов в городе Шебекино. При любом из вероятных сценариев существует риск, что могут пострадать люди. «Большой объем работы выполняется, в том числе по беспилотникам, но то, что долетает до нас, (...) оно приносит очень большой ущерб», — поделился чиновник.

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