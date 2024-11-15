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08:08, 15 ноября 2024Россия

Опубликованы кадры из атакованного 36 беспилотниками Краснодарского края

В сети появились кадры из атакованного 36 дронами ВСУ Краснодарского края
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Краснодарского края, который был атакован 36 беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, что у частного жилого дома собрались сотрудники оперативных служб. Видео снято в ночное время, поэтому в темноте трудно различить, что происходит вокруг. Автор видео за кадром говорит, что беспилотник попал в задний двор частного дома.

В ночь на 15 ноября глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь заявил, что над районом перехвачены минимум 46 беспилотников. Никто, по его словам, не пострадал. Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что массированной атаке подверглись два муниципалитета — Красноармейский и Крымский районы.

По данным Минобороны, за ночь над Кубанью перехватили 36 дронов, всего над Россией сбили свыше 50. Места падения БПЛА в Краснодарском крае оцепили.

ЖЗЛ
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