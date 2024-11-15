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07:53, 15 ноября 2024Россия

Описана обстановка на месте падения БПЛА после массированной атаки на Краснодарский край

Глава Крымского района Кубани Лесь: места падения беспилотников оцеплены
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На месте падения беспилотников в Крымском районе Краснодарского края оцепили места падения БПЛА. Об этом, описывая обстановку на месте происшествия, написал руководитель района Сергей Лесь в Telegram-канале.

«На двух улицах города — Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников. На месте — спасатели, все оперативные службы», — написал чиновник.

Он призвал жителей незамедлительно позвонить на номер 112 в случае, если у них есть какая-либо информация для сотрудников оперативных служб.

Лесь в ночь на 15 ноября заявлял, что над Крымским районом перехвачены минимум 46 беспилотников. Никто, по его словам, не пострадал. Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что массированной атаке подверглись два муниципалитета — Красноармейский и Крымский район.

По данным Минобороны, за ночь над Кубанью перехватили 36 дронов, всего над Россией сбили свыше 50.

ЖЗЛ
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