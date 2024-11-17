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02:42, 17 ноября 2024Силовые структуры

СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

СК проводит проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Шкляров

Владимир Шкляров. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Следственный комитет организовал расследование в связи с гибелью премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Предварительно, причиной смерти стал несчастный случай

ГСУ СК по Санкт-Петербургу

По данным оперативных служб, смерть заслуженного артиста России не носит криминальный характер.

Шкляров погиб за два дня до сложной операции

О гибели ведущего артиста Мариинского театра стало известно 16 ноября. Ему было 39 лет. Шкляров погиб за два дня до сложной операции и длительное время принимал обезболивающие препараты. По словам собеседника РИА Новости, операция была назначена на 18 ноября.

«У Владимира Шклярова была травма спины, и на понедельник (...) была назначена сложная операция на позвоночнике. Все это время он принимал серьезные обезболивающие лекарства», — рассказали в Мариинском театре.

Артист упал с балкона

Предположительно, Шкляров мог сорваться и упасть с балкона пятого этажа. По некоторым данным, он имел проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

Накануне вечером артист балета попросил бывшую жену запереть его в квартире, чтобы он не мог пойти за запрещенными веществами. В результате ему все же удалось покинуть свое жилище через балкон. Так артист оказался в квартире соседей, которых не было дома. При попытке вернуться в свою квартиру тем же путем Шкляров сорвался и упал.

При этом коллега артиста Ирина Бартновская опровергла причастность наркотиков.

Он вышел на балкон подышать воздухом и покурить, потерял равновесие (очень узкий балкон) и сорвался вниз (с 5 этажа)

Ирина БартновскаяБалерина

Бартновская подтвердила версию, что премьер Мариинского театра сорвался с него, и назвала случившееся «глупой невыносимой случайностью». Балерина заявила, что Шкляров не принимал наркотические вещества и любил жизнь и семью.

Петербуржцы несут цветы к зданию Мариинского театра

Жители Санкт-Петербурга несут цветы к зданию Мариинского театра в память о Шклярове. Временный мемориал появился у одного из служебных входов, со стороны улицы Союза Печатников. Известно, что у него остались двое детей.

Артист стал премьером Мариинского театра в 2011-м году. Он сыграл в «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте», «Спящей красавице» и других постановках. Звания заслуженного артиста России был удостоен в 2020 году.

В прошлом году Шкляров отмечал 20-летие на сцене Мариинки творческим вечером в Кремлевском дворце. В Мариинском театре его назвали неподражаемым артистом, которому были подвластны все стили.

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