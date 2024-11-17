СК проводит проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова

Следственный комитет организовал расследование в связи с гибелью премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Предварительно, причиной смерти стал несчастный случай ГСУ СК по Санкт-Петербургу

По данным оперативных служб, смерть заслуженного артиста России не носит криминальный характер.

Шкляров погиб за два дня до сложной операции

О гибели ведущего артиста Мариинского театра стало известно 16 ноября. Ему было 39 лет. Шкляров погиб за два дня до сложной операции и длительное время принимал обезболивающие препараты. По словам собеседника РИА Новости, операция была назначена на 18 ноября.

«У Владимира Шклярова была травма спины, и на понедельник (...) была назначена сложная операция на позвоночнике. Все это время он принимал серьезные обезболивающие лекарства», — рассказали в Мариинском театре.

Артист упал с балкона

Предположительно, Шкляров мог сорваться и упасть с балкона пятого этажа. По некоторым данным, он имел проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

Накануне вечером артист балета попросил бывшую жену запереть его в квартире, чтобы он не мог пойти за запрещенными веществами. В результате ему все же удалось покинуть свое жилище через балкон. Так артист оказался в квартире соседей, которых не было дома. При попытке вернуться в свою квартиру тем же путем Шкляров сорвался и упал.

При этом коллега артиста Ирина Бартновская опровергла причастность наркотиков.

Он вышел на балкон подышать воздухом и покурить, потерял равновесие (очень узкий балкон) и сорвался вниз (с 5 этажа) Ирина Бартновская Балерина

Бартновская подтвердила версию, что премьер Мариинского театра сорвался с него, и назвала случившееся «глупой невыносимой случайностью». Балерина заявила, что Шкляров не принимал наркотические вещества и любил жизнь и семью.

Петербуржцы несут цветы к зданию Мариинского театра

Жители Санкт-Петербурга несут цветы к зданию Мариинского театра в память о Шклярове. Временный мемориал появился у одного из служебных входов, со стороны улицы Союза Печатников. Известно, что у него остались двое детей.

Артист стал премьером Мариинского театра в 2011-м году. Он сыграл в «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте», «Спящей красавице» и других постановках. Звания заслуженного артиста России был удостоен в 2020 году.

В прошлом году Шкляров отмечал 20-летие на сцене Мариинки творческим вечером в Кремлевском дворце. В Мариинском театре его назвали неподражаемым артистом, которому были подвластны все стили.