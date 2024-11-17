На секретном заводе в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке. Что об этом известно?

Рабочие «Завода №9» в Екатеринбурге нашли боеприпасы в стволе танка Т-90

В Екатеринбурге рабочие оборонного секретного «Завода №9» нашли боеприпасы в стволе танка. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, на предприятие в российском городе прибыли саперы ОМОНа Росгвардии. Извлечь опасные предметы, по его словам, не удалось.

Также отмечается, что было принято решение перевезти технику на специальный полигон. Специалистам удалось предотвратить взрыв. При этом в региональном управлении Росгвардии ситуацию пока не комментировали.

Летом на оборонном заводе этого же города в гаубице, привезенной для ремонта из зоны специальной военной операции (СВО), нашли оторванную руку. Прибывшие на место оперативники изъяли конечность. По факту случившегося на заводе организовали проверку.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В ДНР обнаружили схроны боеприпасов ВСУ

В начале ноября в Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы вместе с сотрудниками военной контрразведки нашли схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетами для систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасами. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Росгвардии, на территории заброшенного предприятия обнаружили три ракеты к ПВО и несколько ракет других видов, гранатомет с выстрелами, более 400 мин и снарядов, а также свыше 7 тысяч патронов и 22,5 килограмма взрывчатки. Все вооружение передали следственно-оперативной группе.

Также в Авдеевке полицейские обнаружили два крупных схрона с оружием, боеприпасами и препаратами. Во время одного из рейдов с кинологами сотрудники полиции нашли в нежилом помещении крупный арсенал — в тайнике были спрятаны более 80 тысяч патронов различного калибра, автоматическое оружие, гранаты, дымовые шашки и боеприпасы. Уточняется, что среди находок замечены образцы производства западных стран.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На Урале уничтожили боеприпасы времен Гражданской войны

Ранее на Урале, в Орске, уничтожили снаряды времен Гражданской войны. Момент взрыва попал на видео. На кадрах показана детонация снарядов в безлюдной местности. Несмотря на вековой возраст, боеприпасы взорвались.

Известно, что гранату Ф-1 и снаряды калибра 37 миллиметров нашел местный житель. После обнаружения находки территорию оцепили, а затем вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили.

До этого в Самарской области 122-миллиметровый снаряд нашли в лесополосе. Такими боеприпасами ведет огонь, в частности, советская самоходная артиллерийская установка С21 «Гвоздика». Прибывшие на место специалисты передали боеприпас силовикам.