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09:50, 18 ноября 2024Мир

Белый дом раскрыл причину откладывания разрешения на удары ВСУ по России

WP: США откладывали разрешение ударов вглубь России из-за страха ответа Москвы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

США откладывали разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России из-за страха ответа Москвы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации действующего американского президента Джо Байдена.

«Белый дом сохранял запрет на удары [дальнобойными ракетами] ATACMS по России отчасти из-за опасений, что Россия ответит применением силы по отношению к интересам США и их союзников в других странах», — говорится в материале.

По словам чиновников, администрация Байдена опасалась, что Москва ответит «применением более разрушительного оружия на Украине, увеличением числа диверсионных атак в Европе и США или усилением поддержки Ирана и хуситов в Йемене».

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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