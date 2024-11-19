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10:37, 19 ноября 2024Бывший СССР

Рогов сообщил об уничтожении HIMARS в Запорожской области

Рогов: ВС России уничтожили HIMARS ВСУ в Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Под Гуляйполем уничтожили HIMARS», — сказал он. Других подробностей он не привел.

Ранее об уничтожении HIMARS в Запорожской области сообщил Telegram-канал «Изнанка». К сообщению было приложено видео поражения комплекса.

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