Рогов сообщил об уничтожении HIMARS в Запорожской области

Рогов: ВС России уничтожили HIMARS ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Под Гуляйполем уничтожили HIMARS», — сказал он. Других подробностей он не привел.

Ранее об уничтожении HIMARS в Запорожской области сообщил Telegram-канал «Изнанка». К сообщению было приложено видео поражения комплекса.

