Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:26, 18 ноября 2024Бывший СССР

Уничтожение российскими военными HIMARS ВСУ в Запорожской области попало на видео

ВС России уничтожили HIMARS ВСУ в районе Новосолошино в Запорожской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Кадры поражения украинской военной техники опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что удар был нанесен по движущейся по трассе РСЗО в районе населенного пункта Новосолошино. По информации источника Telegram-канала, данная система залпового огня прибыла в Запорожскую область недавно.

«После некоторых мероприятий маршрут [РСЗО] был установлен, далее дело техники. "Ланцет" попал, как и всегда, максимально четко, после удара началось возгорание. Дроны, кстати, после фиксации сразу полетели на другую (не менее интересную) цель», — добавил собеседник Telegram-канала.

Ранее стало известно о подрыве Вооруженными силами России замаскированного автомобиля ВСУ в Курской области. Видео атаки показало Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он — единственный, кто может объединить обе стороны». В команде Трампа ответили на разрешение США бить вглубь России

      Индекс Мосбиржи упал

      Признания семерых россиян в подготовке терактов по заданию Киева попали на видео

      Черчесов сделал заявление после установленного Казахстаном антирекорда Лиги наций

      На Западе заявили о предрешенной судьбе Зеленского из-за одного решения США

      Назван избавляющий от неприятного запаха изо рта напиток

      Венгрия предупредила о готовности Запада сделать конфликт на Украине глобальным

      В России семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом

      В ОЭСР объяснили смысл смены профессии после 45 лет

      Обнаружены факторы атрофии мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше