Уничтожение российскими военными HIMARS ВСУ в Запорожской области попало на видео

ВС России уничтожили HIMARS ВСУ в районе Новосолошино в Запорожской области

Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Кадры поражения украинской военной техники опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что удар был нанесен по движущейся по трассе РСЗО в районе населенного пункта Новосолошино. По информации источника Telegram-канала, данная система залпового огня прибыла в Запорожскую область недавно.

«После некоторых мероприятий маршрут [РСЗО] был установлен, далее дело техники. "Ланцет" попал, как и всегда, максимально четко, после удара началось возгорание. Дроны, кстати, после фиксации сразу полетели на другую (не менее интересную) цель», — добавил собеседник Telegram-канала.

Ранее стало известно о подрыве Вооруженными силами России замаскированного автомобиля ВСУ в Курской области. Видео атаки показало Минобороны России.