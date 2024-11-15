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18:15, 15 ноября 2024Россия

Подрыв замаскированного автомобиля ВСУ ударным дроном под Курском сняли на видео

Минобороны России опубликовало видео удара дрона по автомобилю ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В Курской области ударный FPV-дрона группировки российских войск «Север» уничтожил замаскированный автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео атаки опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах видно, как российский беспилотник приближается к стоящей под деревом у разрушенного здания машине, после чего происходит мощный взрыв и автомобиль начинает гореть.

Находились ли внутри подорванной техники украинские военнослужащие, не уточняется.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения самоходной артиллерийской установки «Богдана», используемой ВСУ в Курской области, барражирующим боеприпасом «Ланцет». На записи видно, как беспилотник ударяет по объекту, что приводит к взрыву.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 15 ноября, Киев потерял на курском направлении более 32 680 военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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