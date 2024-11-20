45-летнюю Кэти Холмс засняли без макияжа на прогулке

45-летнюю актрису Кэти Холмс засняли без макияжа на прогулке по Нью-Йорку

Американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс прогулялась по Нью-Йорку без макияжа. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 45-летнюю знаменитость в винном свитере, атласных брюках того же цвета и серой джинсовой куртке. В руках телезвезда держала стакан кофе и бутылку воды. Кроме того, она несла ярко-красную сумку. Волосы Холмс распустила, а от макияжа отказалась.

Известно, что актриса направлялась в театр Barrymore Theatre, где она играет в одном из спектаклей.

В августе внешний вид Кэти Холмс на новых фото папарацци высмеяли в сети фразой «неряшливая капуста». Она предстала на снимках в сандалиях, спортивных укороченных штанах и мятой рубашке в вертикальную полоску.