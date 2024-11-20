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16:58, 20 ноября 2024Спорт

Чемпион СССР оценил уровень сборной России

Чемпион СССР Ловчев: в сборной должны играть мастера, я этого не вижу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил уровень сборной России по футболу. Его слова передает «Матч ТВ».

Ловчев рассказал, что было понятно, что Россия обыграет Сирию в товарищеском матче. «Но первый тайм был неважненький. Да, старание было, но качество футбола, приема мяча, передач и ударов было неважным. В сборной должны играть мастера, если в команду берут игроков, значит они что‑то из себя представляют. Я этого не вижу», — заявил он.

По его мнению, необходимо создать национальную команду с постоянным составом. «В сборной постоянно появляются новые лица. Молодежь просмотрели, хорошо, но все равно надо создавать сборную, она не должна быть разной каждый раз», — поделился Ловчев.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина с рекордно крупным счетом обыграла Бруней и разгромила Сирию.

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