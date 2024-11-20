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16:09, 20 ноября 2024Культура

Лепс познакомил 18-летнюю невесту с дочерью

KP.RU: Лепс познакомил 18-летнюю невесту Кибу со старшей дочерью Ингой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Григорий Лепс и Аврора Киба

Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: @gvleps

Эстрадный певец Григорий Лепс познакомил 18-летнюю невесту Аврору Кибу со старшей дочерью Ингой. Об этом сообщает KP.RU.

«Инга не только познакомилась с Авророй, но и сразу нашла с ней общий язык, хотя по возрасту годится ей в мамы», — рассказали друзья исполнителя.

При этом отмечается, что младшие дети певца придерживаются стороны матери, бывшей супруги артиста, и на данный момент не знакомы с новой возлюбленной отца.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс поднял размер своего гонорара за выступления на три миллиона рублей.

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