Лепс познакомил 18-летнюю невесту с дочерью

KP.RU: Лепс познакомил 18-летнюю невесту Кибу со старшей дочерью Ингой

Эстрадный певец Григорий Лепс познакомил 18-летнюю невесту Аврору Кибу со старшей дочерью Ингой. Об этом сообщает KP.RU.

«Инга не только познакомилась с Авророй, но и сразу нашла с ней общий язык, хотя по возрасту годится ей в мамы», — рассказали друзья исполнителя.

При этом отмечается, что младшие дети певца придерживаются стороны матери, бывшей супруги артиста, и на данный момент не знакомы с новой возлюбленной отца.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс поднял размер своего гонорара за выступления на три миллиона рублей.