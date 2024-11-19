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10:30, 19 ноября 2024Культура

Лепс поднял цены на выступления

Shot: гонорар Лепса за выступления увеличился до 11 миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадный певец Григорий Лепс поднял размер своего гонорара за выступления на три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Теперь за час исполнения хитов артиста заказчикам придется заплатить 11 миллионов рублей. Отмечается, что в исключительных случаях артист может попросить привезти его на место выступления на частном самолете.

В гримерке Лепс просит оборудовать место для врача-фониатра. Также там должны быть вино, виски, три пепельницы, банка меда и аптечка, в которую входят спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, экстракт алоэ в ампулах и персиковое масло. «Никаких интервью Лепс не дает и просит, чтобы охрана тщательно следила за тем, чтобы никто не пробрался на сцену или в гримерку», — говорится в сообщении.

Ранее Григорий Лепс заявил, что планирует сыграть свадьбу с 18-летней невестой Авророй Кибой летом 2025 года.

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