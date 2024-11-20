Необычные манекены в Китае шокировали покупателей

NYP: выступающие живыми манекенами модели шокировали покупателей в Китае

Необычные манекены в китайском торговом центре шокировали покупателей. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

В соцсети X (бывший Twitter) появилось видео, на котором запечатлены идущие по беговой дорожке девушки. По словам автора ролика, модели выступают живыми манекенами в одном из магазинов бренда ITIB. «Китайские ретейлеры отказались от скучных манекенов. Теперь их одежду рекламируют девушки на беговых дорожках», — гласит подпись к посту.

Публикация пользователя стала вирусной и набрала более восьми миллионов просмотров, вызвав шквал обсуждений в комментариях. Одни зрители оценили идею ретейлера, а другие — раскритиковали подобную работу. «Я просто в шоке. Это похоже на рабство», «Куда мы катимся», «Почему бы и нет? Хороший и простой способ подзаработать», «Зато мы видим, как вещи смотрятся в повседневной жизни», — писали они.

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